Песков оценил сроки заключения мирного договора между Ереваном и Баку

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

Вряд-ли кто-то в момент способен озвучить сроки заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен – он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха – то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", – сообщил он.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха.

Конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе пока нет – Песков