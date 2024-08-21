Путин провел отдельную двустороннюю встречу с Кадыровым в Грозном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел отдельную двустороннюю встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в рамках своей рабочей поездки в регион. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что Чечня активно развивается благодаря трудолюбию и таланту ее народа. Он высоко оценил облик Грозного, отметив, что был впечатлен от того, что увидел.

"Конечно, федеральный центр, Москва и я как президент все будем делать для того, чтобы поддержать чеченский народ, жителей республики в реализации всех планов", – добавил Путин.

Он также назвал задачей руководства Чечни претворение в жизнь всех планов первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

В свою очередь, Кадыров доложил Путину о социально-экономической обстановке в регионе, а также сообщил о том, что в Чечне сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу президента выехать в зону спецоперации.

Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. Свою рабочую поездку в регион он начал с посещения могилы первого президента республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Президент России возложил цветы и почтил память первого президента республики.

Помимо этого, глава государства пообщался с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, и осмотрел новую мечеть имени пророка Исы. Кадыров и муфтий региона Салах Нежиев вручили президенту знак и удостоверение почетного гражданина Чечни.