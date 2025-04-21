Путин подверг критике несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

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Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству.

"Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов (ЖКХ. – Прим. ред.), потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы", – высказался глава государства.

Между тем российское правительство продлило действие решения об отмене начисления пеней за просрочку платежей за ЖКУ до конца 2026 года.

В кабмине пояснили, что в этом и следующем годах при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в размере 9,5% годовых, которая была актуальна по состоянию на 27 февраля 2022-го. Решение об отмене начисления повышенных пеней распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2025 года.

В свою очередь, глава российского Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести в стране единый платежный документ за ЖКУ. Он считает, что пора избавиться от практики заключения прямых договоров.