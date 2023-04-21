Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

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Владимир Путин поздравил мусульман, проживающих на территории России, с праздником Ураза-байрам, отметив ценность вклада мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога. Послание президента было опубликовано на сайте Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

"Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию", – следует из обращения российского лидера.

Путин обратил внимание, что жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями. Последователи этой религии в России с уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям и приобщают к ним молодежь.

Помимо этого, российский лидер отметил вклад бойцов-мусульман в ход спецоперации на Украине. По его словам, военнослужащие проявляют в зоне боевых действий отвагу и взаимовыручку.

Всем мусульманам России Путин пожелала здоровья, успехов и всего наилучшего.

Ураза-байрам – один из главных праздников мусульман, который завершает пост месяца Рамадан. Каждый год дата праздника определяется согласно астрономическим наблюдениям. В 2023 году Ураза-байрам наступает 21 апреля и продлится три дня.

Как сообщалось ранее, религиозный праздник в Москве отметят в мечетях, парке "Сокольники" и спортцентре "Москва". В Московской области для проведения мероприятий выделили 48 мест.

