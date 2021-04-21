Песков предположил, почему Путин не получает госнаград

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Владимир Путин не получает государственных наград и званий, потому что сам себя он наградить не может и никогда не захочет. Такое предположение радиостанции "Комсомольская правда" высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я точно не знаю, но могу лишь предположить. Вы знаете, что государственная награда присуждается указом главы государства. Наверное, просто по закону некому присудить награду президенту. Естественно, сам он себя наградить не может и никогда не захочет", – объяснил Песков.

Пресс-секретарь также рассказал, что для Владимира Путина на первом месте стоят люди и решение проблем бедности, что подтверждается его посланием Федеральному собранию.

Он добавил, что российский лидер в своем послании ожидаемо акцентировал внимание на помощи тем, кто особенно нуждается.

Президент России 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию. В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.

