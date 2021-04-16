Путин задекларировал доход за 2020 год

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин задекларировал свой доход за 2020 год. Заработок президента составил 9 миллионов 994 тысячи рублей, сообщается на сайте Кремля.

Из декларации о доходах президента следует, что его доход за минувший год превысил задекларированный им заработок за 2019 год почти на 270 тысяч рублей.

Таким образом, доход Путина растет третий год подряд – в 2019 году он составил 9 миллионов 726 тысяч рублей, а в 2018 – 8 миллионов 648 тысяч рублей.

Самый большой доход президента – более 18,7 млн рублей – был внесен в декларацию по итогам 2017 года. Тогда Путин продал земельный участок площадью 15 соток, что было отражено в документе.

Путин и сотрудники администрации российского лидера сдали декларации о доходах за 2020 год в конце марта. По закону высокопоставленные госслужащие ежегодно до 1 апреля отчитываются о доходах, расходах и имуществе. Остальные чиновники должны предоставить сведения до 30 апреля.