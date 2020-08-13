Доход дочери губернатора Рязанской области вдвое превысил заработок отца

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Доход несовершеннолетней дочери губернатора Рязанской области Николая Любимова вдвое превысил заработок отца. Из сведений о доходах, опубликованных на сайте правительства Рязанской области, следует, что в 2019 году она задекларировала 10 миллионов рублей, в то время как доход самого губернатора составил около 4,3 миллиона рублей.

К слову, в 2018 году Любимов заработал 15 миллионов рублей. Доход супруги главы региона увеличился. В 2019 году она задекларировала свыше 1,8 миллиона рублей, а годом ранее 840 тысяч. Самый крупный доход, 10 миллионов рублей, указан у младшей дочери губернатора. При этом в прошлом году ребенок главы региона отчитался о доходе в 8 миллионов рублей.

"Недвижимое имущество, которое принадлежало дочери губернатора и было указано в декларации за 2018 год, продали в 2019 году. Эти средства и были отражены в отчете", – пояснил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

Так как старшая дочь главы стала совершеннолетней, в декларации больше не указываются сведения о ней. Однако объекты недвижимости, которые были записаны на детей и указаны в документе 2018 года, в отчете за 2019 год не значатся.

Ранее сообщалось, что за год доходы Рамзана Кадырова увеличились на 140 миллионов рублей. Согласно документу, в 2019 году он заработал 147 997 849,29 рубля, а годом ранее доход главы Чечни составлял 7,58 миллиона рублей.