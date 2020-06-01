18:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин продлил срок представления сведений о доходах до 1 августа. Закон опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет о представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Положения распространяются на лиц, занимающих муниципальные должности в столице и должности глав администрации внутригородского муниципального образования в Москве по контракту.
В апреле Владимир Путин подписал указ о переносе сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений. Подача деклараций теперь возможна до 1 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что мера связана с режимом самоизоляции, введенном на фоне распространения COVID-19.
2 июня Совет Федерации рассмотрит закон о создании единого федерального информационного регистра с данными о россиянах. Туда внесут ФИО, даты рождения и смерти, пол, семейное положение, информацию о регистрационном учете и другое. Они будут предоставляться государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, самому физлицу и его представителю.
Закон также обязывает ФНС обеспечить защиту записи регистра, а президента РФ наделяет полномочием определять федеральные органы власти, которые могут обрабатывать записи регистра и вносить в него изменения.
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