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Москва 24

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Экономика

18 февраля, 08:25

Поступления налогов в бюджет Москвы по упрощенной схеме выросли на 18%

экономика финансы город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские организации и предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, перечислили в бюджет столицы 112,8 миллиарда рублей налогов. Это на 18 процентов больше, чем в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Упрощенная система налогообложения позволяет организациям не платить налог на прибыль, на имущество и на добавленную стоимость. Для индивидуальных предпринимателей также есть определенные преимущества – им не требуется оплачивать налог на доходы физлиц.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова, поступления от тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы (ставка – шесть процентов), выросли на 19 процентов. Аналогичный тренд коснулся выбравших объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" (ставка – 15 процентов) – в этом случае речь идет о росте на 14 процентов.

Система отчетности по упрощенной системе налогообложения позволяет сдавать отчетную декларацию всего один раз в год. Кроме того, система формирования отчетности достаточно проста, и организации и ИП могут сэкономить бюджет и не нанимать бухгалтера.

Ранее сообщалось, что поступления налога на прибыль от организаций Москвы в 2019 году выросли на 13,5 процента. В численном выражении этот показатель равняется более чем 867 миллиардам рублей. Лидерами являются организации финансово-страховой отрасли.

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