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Город

12:56

Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы в 2019 году выросли на 13,5%

экономика город

Фото: depositphotos/mizar_219842

Поступления налога на прибыль от организаций столицы в минувшем году выросли на 13,5%. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития Москвы.

По словам главы департамента Дениса Тихонова, в 2019 году московские организации уплатили в бюджет города налог на прибыль в размере более 867 миллиардов рублей.

Лидерами роста платежей стали организации финансово-страховой отрасли, торговли, строительства и сферы IT и связи. Налог на прибыл стал вторым по значимости источником дохода бюджета Москвы. На него приходится 35% в общей структуре доходов, заключил Тихонов.

Ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что налоговые поступления в московский бюджет за последнее десятилетие выросли более чем в два раза.

За десять лет самый высокий рост (в 5 раз) продемонстрировали поступления от специальных налоговых режимов. Налог на имущество организаций, налог на прибыль, транспортный налог увеличили свои показатели в 2,5 раза.

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