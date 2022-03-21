Поддержка решений Путина была продемонстрирована в "Лужниках" – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Россияне продемонстрировали максимальную поддержку решений Владимира Путина на концерте-митинге в "Лужниках" в честь годовщины воссоединения РФ с Крымом и Севастополем, который прошел 18 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается этого мероприятия – это более чем красноречивая демонстрация той поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народами Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Он подчеркнул, что прошедший концерт помог многим россиянам высказать свою поддержку всему, что происходит в целом.
"Люди высказывают свою поддержку в целом и президенту, и тем нашим ребятам, которые сейчас на Украине ведут операцию", – отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что в этом была главная задача мероприятия.
Концерт-митинг в столичных "Лужниках" посетили более 203 тысяч горожан, 95 тысяч из которых находились непосредственно на стадионе. Перед гражданами выступил Владимир Путин. Глава государства выразил благодарность участникам мероприятия, посвященного годовщине воссоединения России с Крымом и Севастополем.
Путин, рассказывая о специальной военной операции на Украине, процитировал адмирала Федора Ушакова. Российский лидер отметил, что начало спецоперации совпало с днем рождения великого российского флотоводца, который, как напомнил Путин, не проиграл ни одного сражения в своей военной карьере.
Ранее президент РФ заявил, что целью военной операции на Украине является избавление жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. По словам президента России, Киев организовал против жителей Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом, карательные военные операции. Граждан систематически подвергали обстрелам из пушек, наносили удары авиации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией
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