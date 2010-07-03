Люди не должны страдать от роста цен на бензин – Медведев

Россияне не должны страдать от роста цен на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание по развитию рынка нефти и нефтепродуктов.
"Важно, чтобы ситуация на внутреннем рынке оставалась сбалансированной", – цитирует главу кабмина ТАСС. По словам Медведева, "люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен".
В октябре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, на котором представители десяти крупных нефтяных компаний пообещали правительству заморозить оптовые цены на бензин и дизель с 1 ноября по 31 декабря 2018 года на уровне июня. Согласно договоренностям, нефтяники обязались с 1 января не повышать розничные цены на бензин более чем на 1,7% с учетом роста НДС.
20 декабря на большой пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что власти не допустят скачков цен на бензин.
По словам главы ФАС Игоря Артемьева, рост цен на топливо в 2019 году не превысит уровень инфляции. Он пояснил, что на мировых нефтяных рынках сложилась благоприятная для России конъюнктура.
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