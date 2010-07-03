Правила продажи топлива на АЗС планируют ужесточить

Министерство промышленности и торговли России выступило с предложением ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправочных станциях из-за высокой доли суррогата. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге.
Речь идет о возможном запрете продажи на АЗС любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.
Как отмечается, согласно данным Росстата, на российском рынке доля суррогата на АЗС составляет девять процентов. Некачественное топливо покупают не только граждане, но и транспортные компании.
"Использование такого топлива наносит вред государству, добросовестному бизнесу, обществу и окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан", – говорится в сообщении министерства.
Документ об изменениях в правила продажи отдельных видов товаров находится на стадии общественного обсуждения. Ожидается, что проект примут в четвертом квартале текущего года.
Ранее были озвучены первые итоги проверок качества бензина в России. Специалисты изучили качество бензина на 60 АЗС в Ставропольском крае и обнаружили фальсификацию Аи-92 на 12 процентах заправок. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке: продавцы 28 АЗС не предъявили паспорт продукта, подтверждающий его качество.
Депутат Госдумы Владимир Гутенев, комментируя итоги проверок, отметил, что регулярный контроль показывает положительную динамику на топливном рынке.
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