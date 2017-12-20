Путин поручил повысить доступность жилья для россиян

Фото:ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин назвал стратегической задачей повышение доступности жилья для россиян. Об этом глава государства заявил на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Считаю, что мы вышли на такой уровень, обладаем такими ресурсами, чтобы ставить перед собой стратегическую, общенациональную задачу, а именно в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для наших граждан и прежде всего для молодых семей с детьми", – цитирует президента России ТАСС.

По словам Путина, на сегодняшний день 35 процентов семей в России имеют возможность улучшить свои жилищные условия, взяв кредит в банке. "К 2025 году их должно стать больше половины", – подчеркнул глава государства, напомнив, что еще в начале прошлого десятилетия таких семей насчитывалось менее пяти процентов. Как подчеркнул президент, по расчетам специалистов, для обеспечения потребности россиян необходимо каждый год вводить примерно 110–120 миллионов квадратных метров нового жилья.

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин также объявил о росте ипотечного кредитования в России. Как отметил президент, в 2017 году выдадут более миллиона ипотечных кредитов на сумму в два триллиона рублей.