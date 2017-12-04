Назван топ-10 стран с самой дешевой ипотекой

04 декабря 2017, 00:05
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Япония возглавила рейтинг стран с самой дешевой и выгодной ипотекой.
Как сообщает "Федеральное агентство новостей", согласно данным экспертов, ставка в Японии составляет всего 1,21 процента. При этом стоимость на 1 квадратного метра жилья начинается от 7 тысяч долларов.
Второе место в списке заняла Швейцария − ставка там составляет 1,42 процента, а условия позволяют брать ипотеку на 50 или 100 лет и передавать ее по наследству.
Третье место досталось Финляндии со ставкой 1,53 процента, четвертой − Швеция (1,87 процента). Замыкает топ-5 Словения, где ставка по ипотеке составляет 1,92 процента. Также в десятку лидеров вошли Германия, Чехия, Литва, Тайвань и Австрия.
Ранее сообщалось, что на рынке ипотеки в Москве наблюдается ажиотаж. Количество сделок больше, чем в рекордном 2014 году, когда действовала программа помощи от государства. Все потому, что застройщики придумали способ снизить процентную ставку с обычных 10 процентов до 6-7,5. При этом они сами выплачивают банку компенсацию за недополученные проценты.
Второй способ завлечь покупателя – предложить ему скидку. Чтобы понять, что же все-таки выгоднее, ипотека или скидка, нужно точно знать, на какой срок и с каким первоначальным взносом вы планируете покупать квартиру в кредит. Также необходимо уточнить детали программы субсидирования. Однако есть и такие предложения, когда льготная ставка распространяется не на весь срок кредитования, а, к примеру, на один год.
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