20 декабря, 14:33
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин заявил о росте ипотечного кредитования в России. По словам президента РФ, в 2017 году будет выдано свыше миллиона ипотечных кредитов на общую сумму примерно в два триллиона рублей.
"В этом году будет выдано более миллиона таких кредитов на сумму около двух триллионов рублей, а текущая ставка по ипотеке впервые опустилась ниже 10 процентов", – приводит слова главы государства "Интерфакс". Такие данные президент России озвучил на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Как подчеркнул Путин, строительная отрасль в стране сумела сохранить хорошие темпы развития, невзирая на экономические трудности, в том числе и благодаря развитию рынка ипотечного кредитования.
Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало почти 11,5 тысячи сделок с куплей-продажей жилья, что на 26 процентов больше, чем в сентябре. Самый активный рост наблюдается на рынке первичного жилья. При этом количество сделок по ипотеке выросло по сравнению с октябрем 2016 года почти на две тысячи. В столице было зарегистрировано 5 123 договора. Они покрывают почти весь рост сделок на рынке первичного жилья.
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