Число сделок с первичным жильем в Москве выросло за год почти на 2 тысячи

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Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало почти 11,5 тысячи сделок с куплей-продажей жилья, что на 26 процентов больше, чем в сентябре.

В пресс-службе управления также отметили, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 8 062 перехода.

В управлении отмечают, что рост числа сделок произошел из-за оживления рынка, кроме того, в городе накопился отложенный спрос. Свою роль также сыграло снижение сроков регистрации недвижимости до семи рабочих дней. Эту норму ввели в январе 2017 года.

Самый активный рост наблюдается на рынке первичного жилья. "Количество зарегистрированных в октябре договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья в Москве насчитывает 5 тысяч 265. Аналогичный показатель за октябрь 2016 года – 3 тысячи 383", – говорится в сообщении.

При этом количество сделок по ипотеке выросло по сравнению с октябрем 2016 года почти на две тысячи. Во второй месяц осени в столице зарегистрировано 5 123 договора. Они покрывают почти весь рост сделок на рынке первичного жилья.