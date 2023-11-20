Песков заявил, что почти половину желающих покинуть Газу уже перевезли в РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Почти половина россиян, желающих покинуть сектор Газа из-за обострения арабо-израильского конфликта, уже прибыла в РФ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в РФ, этот процесс будет продолжаться, наши спасатели намерены дальше работать", – сообщил Песков.

По его словам, Кремль тщательно отслеживает работу спасателей и дипломатов, оказывающих помощь россиянам на Ближнем Востоке. Работы ведутся ежедневно в напряженном режиме.

С 12 ноября в Россию из сектора Газа прибыли 512 россиян. В ночь на 20 ноября в Москве приземлился еще один самолет, на борту которого были 117 граждан РФ. Часть из них отправились к родственникам, другие – в пункты временного размещения.

Между тем СМИ ранее сообщили, что Израиль и Газа могут заключить соглашение о прекращении боевых действий на пять дней. Договор сторон также будет содержать условие по освобождению минимум 50 заложников.



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