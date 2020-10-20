Путин обсудил с Макроном проблему Нагорного Карабаха

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил важность прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

В заявлении отмечается, что президент РФ проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвращению эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров.

Стороны отметили важность соблюдения достигнутых Арменией и Азербайджаном договоренностей о прекращении огня.

17 октября Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия в Армению. Он подчеркнул, что Армения нарушила условия перемирия с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, рассказал, что располагает доказательствами о переброске боевиков Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.