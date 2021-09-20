Никаких решений по изменениям в правительстве после выборов в Госдуму нет – Песков

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Никаких решений о возможных переменах в составе правительства после выборов в Госдуму пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Будет или не будет (такое. – Прим. ред.) решение президента – мы это никогда не анонсируем. В настоящий момент никаких решений нет", – сказал Песков.

До этого Песков заявил, что Путин положительно оценивает результат "Единой России" на выборах, поскольку партия подтвердила свое лидерство.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.