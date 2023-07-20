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Великобритании следовало бы стыдиться санкционных ограничений в отношении детского центра "Артек". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такие действия являются верхом маразма.

"И, наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

17 июля Великобритания внесла в санкционный список 13 граждан РФ, в нем также появилось федеральное бюджетное образовательное учреждение "Артек". Введенные рестрикции запрещают въезд на территорию Великобритании и оказание трастовых услуг. Активы физических лиц и компаний в случае их обнаружения будут заморожены правительством страны.

В свою очередь, посольство РФ в Лондоне назвало новые санкции неприемлемыми и юридически ничтожными. Особым цинизмом в диппредставительстве сочли объявление о санкциях спустя несколько часов после новой атаки на Крымский мост со стороны киевского режима, в результате которой погибли родители 14-летней девочки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала новые санкции и заявила, что идеалы дружбы детей, лежащие в основе концепции "Артека", не вписываются в британский псевдогуманизм. Новые санкции против РФ в ведомстве расценили как неприкрытое лицемерие и беспримерный цинизм.

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