ЕС включил в санкционный список вице-мэра Москвы Сергунину и еще 11 чиновников

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Евросоюз включил в санкционный список физических лиц и пять организаций из России в санкционный список за нарушение прав человека, следует из соответствующего заявления, опубликованного на сайте ЕС.

Среди подпавших под ограничения – вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и другие представители столичной мэрии.

Также санкции ввели против директора ФСИН России Аркадия Гостева, руководства исправительной колонии № 6, где содержится Алексей Навальный, а также департамента информационных технологий по городу Москве и его главы Эдуарда Лысенко и ГУВД по городу Москве и начальника ведомства Олега Баранова.

Кроме того, ограничения применили по отношению к компаниям NTechLab, ООО "Технологии видеоанализа" (Tevian) и АО "Электронная Москва".

Как следует из уведомления, в санкционный список против России попали пять иранских чиновников, военных и бизнесменов.

Ранее ЕС продлил санкции против России до 31 января 2024 года. Речь идет об ограничениях, которые ввели в 2014 году и продлили в 2022 году.

Кроме того, в конце июня Евросоюз включил в санкционные списки 71 россиянина и 33 российские компании в рамках 11-го пакета санкций. Рестрикции были введены против глав Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края.

Под ограничения также подпали омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Игорь и Артем Чайка, военкоры Семен Пегов и Евгений Поддубный, замминистра обороны Татьяна Шевцова, а также участники рабочей группы по СВО, которые не были ранее включены в санкционные списки ЕС.

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