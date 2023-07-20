Евросоюз продлил санкции против РФ до 31 января 2024 года

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Европейский союз (ЕС) продлил действие санкций против России еще на полгода, до конца января 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

"Совет принял сегодня решение продлить на 6 месяцев – до 31 января 2024 года – запретительные меры против секторов экономики России", – указано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о санкциях, введенных еще в 2014 году и расширенных в 2022 году.

В конце июня Евросоюз включил в санкционные списки 71 россиянина и 33 российские компании в рамках 11-го пакета санкций. Рестрикции были введены против глав Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края.

Под ограничения подпали омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Игорь и Артем Чайка, военкоры Семен Пегов и Евгений Поддубный, замминистра обороны Татьяна Шевцова, а также участники рабочей группы по СВО, которые не были ранее включены в санкционные списки ЕС.

Также в черный список попали "ЧВК "Вагнер Центр", телеканал "Звезда", Международный расчетный банк и Центр международных расчетов, Российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies.

До этого министерство иностранных дел Эстонии сообщало, что 11-й пакет санкций против РФ вступил в силу. Глава ведомства Маргус Цахкна заявлял, что Эстония и ЕС продолжат работу над эффективностью вводимых ограничений, они должны касаться тех секторов России, из которых она получает наибольшую поддержку.



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