Посольство РФ в Лондоне назвало юридически ничтожными новые санкции Великобритании

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Новые антироссийские санкции Великобритании являются неприемлемыми и юридически ничтожными. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

"Решение британского правительства от 17 июля сего года подвергнуть очередную группу российских граждан и организаций неправомерным односторонним ограничениям рассматриваем как категорически неприемлемое и юридически ничтожное. Особое негодование вызывает использованный в этих целях циничный предлог защиты детей", – цитирует заявление ТАСС.

Особым цинизмом в посольстве РФ сочли объявление о санкциях спустя несколько часов после новой атаки на Крымский мост со стороны киевского режима, в результате которой погибли родители 14-летней девочки. В диппредставительстве также напомнили британским властям об ударах украинской армии по гражданскому населению Донбасса, Запорожья и Херсонщины с применением западных вооружений.

Великобритания ранее пополнила антироссийский санкционный список, включив в него 13 граждан РФ и федеральное бюджетное образовательное учреждение "Артек". В список попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель правительства Подмосковья Вячеслав Духин, вице-премьер Башкирии Ленар Иванов и политтехнолог Тимофей Сергейцев.



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