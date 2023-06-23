ЕС ввел санкции против 71 гражданина и 33 компаний РФ

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Евросоюз включил 71 россиянина и 33 российские компании в черный список в рамках 11-го пакета санкций.

В частности, ЕС ввел санкции против ряда российских губернаторов. Среди них главы Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Под ограничения подпали омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Игорь и Артем Чайка, военкоры Семен Пегов и Евгений Поддубный, замминистра обороны Татьяна Шевцова, а также участники рабочей группы по СВО, которые не были ранее включены в санкционные списки ЕС.

Также в черный список попала "ЧВК "Вагнер Центр", телеканал "Звезда", Международный расчетный банк и Центр международных расчетов, Российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies.

23 июня министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что 11-й санкционный пакет против РФ вступил в силу. Глава ведомства Маргус Цахкна отметил, что Эстония и ЕС продолжат работу над эффективностью вводимых ограничений, они должны касаться тех секторов России, из которых она получает наибольшую поддержку.

Позже стало известно, что ЕС утвердил одиннадцатый санкционный пакет против РФ, документ вводит в том числе механизм, позволяющий обходить России ограничения. Он позволит вводить санкции против третьих стран.

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