Фото: 123RF/czdistagon

Новые антироссийские санкции Великобритании не повлияют на ход спецоперации и суверенный курс РФ. Это следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Британские власти ранее пополнили антироссийский санкционный список, включив в него 13 граждан РФ и федеральное бюджетное образовательное учреждение "Артек". В список попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель правительства Подмосковья Вячеслав Духин, вице-премьер Башкирии Ленар Иванов и политтехнолог Тимофей Сергейцев.

"Новую порцию нелегитимных односторонних рестрикций растерявший последние остатки совести Лондон объясняет своим стремлением "защитить детей". При этом объектом противоправных мер там избрали как раз тех, кто по долгу службы и по призванию непосредственно участвует в спасении и оказании помощи детям из зоны СВО", – приводят слова Захаровой на сайте ведомства.

По словам дипломата, идеалы дружбы детей, лежащие в основе концепции "Артека", не вписываются в британский псевдогуманизм. Новые санкции против РФ в МИД расценивают как неприкрытое лицемерие и беспримерный цинизм, поскольку сами британские власти поставляют Украине системы вооружений, использующиеся Киевом для обстрелов мирного населения, в том числе детей Донбасса, Запорожья, Херсонщины, Крыма и других регионов России.

В заявлении также указывается, что подобные действия британского правительства делают его соучастником преступлений киевского режима, от ответственности за которые ему не уйти.

Представители посольства РФ в Лондоне, комментируя ранее новые антироссийские санкции Великобритании, назвали их юридически ничтожными. Особым цинизмом в посольстве РФ сочли объявление о санкциях спустя несколько часов после новой атаки на Крымский мост со стороны киевского режима.

