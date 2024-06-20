Путин назвал авторитет и убеждение способами борьбы с недостоверной информацией

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Современный поток информации ограничить невозможно, поэтому бороться с недостоверной информацией можно только через убеждение и авторитет читателей и зрителей. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления перед вьетнамскими выпускниками советских и российских вузов в Ханое.

Российский президент отметил, что введением ограничений распространение недостоверных сведений не остановить. По словам российского лидера, преодолеть негативные тенденции можно, если быть более убедительными в информационном поле. Путин подчеркнул, что такая возможность есть у России и Вьетнама. Важно проводить эту работу с молодежью, которую нужно заинтересовать, добавил Путин.

"Как только молодые люди чувствуют формализм, эта работа теряет смысл, особенно в современном мире, связанном с интернетом и свободным доступом к любой информации", – цитирует президента РФ телеканал "360".

Путин прибыл в Ханой в ночь на 20 июня. В ходе этого визита состоялись переговоры двух стран с участием их лидеров. Беседа длилась почти 1,5 часа. Вьетнамский президент То Лам назвал встречу успешной и указал, что они с Путиным обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.

В свою очередь, российский лидер пригласил То Лама на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Он считает обширной повестку переговоров с вьетнамским коллегой и выразил надежду на обсуждение вопросов развития отношений двух государств.