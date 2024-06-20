Путин заявил, что РФ выделит квоту для обучения вьетнамских студентов

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Россия выделит квоту в одну тысячу бюджетных мест для обучения студентов из Вьетнама в следующем академическом году. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром правительства республики Фам Минь Чинем.

Российский президент отметил, что сотрудничество стран продолжается не только в области образования, но и в других гуманитарных направлениях. В 2024 году запланированы Дни культуры Вьетнама в РФ. Путин подчеркнул, что также вьетнамские атлеты приняли участие в Играх БРИКС в Казани. Многие российские субъекты, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Калужская, Ростовская и Ульяновская области, активно взаимодействуют с городами и провинциями Вьетнама, заключил глава государства.

Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом 20 июня. Президент Вьетнама То Лам встретил Путина перед официальными переговорами на площади президентского дворца в Ханое.

Переговоры Путина и То Лама длились около 1,5 часа. После них российский лидер поблагодарил руководство страны и "всех вьетнамских друзей" за организацию его визита и "теплый, радушный прием".