Путин ответил на критику "Единой России"

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
"Я отреагирую на некоторые вещи, которые я увидел на экране. Среди вопросов есть достаточно острый: "Куда ведет нас "банда патриотов" из ЕР", – сказал Путин.
Он отметил, что это "вопрос политического характера", а также заявил, что не хотел бы использовать определение "банда патриотов" в отношении партии.
"Когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни укрепление страны и улучшение жизни людей", – рассказал президент.
Путин также напомнил, что 90-е годы в России были развалены социальная сфера, экономика, а страна оказалась на грани гражданской войны.
"Единая Россия" была создана в 2001 году. С 2008 по 2012 годы Путин был председателем этой партии. После очередного избрания президентом он сложил с себя полномочия руководителя объединения.
20 июня проходит 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан, которые касаются политики, экономики, а также международной обстановки и социальной сферы. Впервые такой формат общения прошел 24 декабря 2001 года.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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