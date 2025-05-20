Ушаков: Путин сообщил Трампу о предотвращенных в ночь на 7 мая терактах в районе Кремля

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Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом рассказал, что в ночь на 7 мая были предотвращены угрозы совершения терактов в районе Кремля и Красной площади. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня", – передает содержание беседы Путина и Трампа помощник российского лидера.

Как указал Путин в разговоре с Трампом, Украина в ночь на 7 мая также обстреляла российские регионы 524 БПЛА и американскими ракетами Storm Shadow. Почти все атаки были отражены. При этом большая часть снарядов была направлена в сторону Москвы, уточнил Ушаков, пересказывая слова президента РФ.

Также российский лидер, беседуя со своим коллегой из США, заявил, что те, кто "чествует нацистов и пропагандирует милитаристские воззрения", пытались запугать прибывших в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

Кроме того, Путин и Трамп уделили особое внимание теме боевого братства СССР и США в годы Второй мировой войны, с теплотой вспомнив, как РФ и США вместе сражались против "нацистской Германии и милитаристской Японии".

Трамп, по словам помощника президента РФ, в ходе телефонного разговора указал на это боевое братство и высказал сожаление, отметив, что сейчас "по странным обстоятельствам" Вашингтон и Москва отдалились друг от друга. Он также заявил, что был "глубоко впечатлен" тем, какой ценой была завоевана россиянами Победа в Великой Отечественной войне.

При этом Трамп в беседе с Путиным признал, что больше всего в войне погибло именно русских солдат. Американский лидер указал, что многие в Америке не верят этому. Однако глава Белого дома назвал это фактом, передает его слова Ушаков.

"Лидеры обсудили также личность американского генерала Дугласа Макартура, отметили прозорливость его оценок, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма", – добавил помощник российского лидера.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся вечером 19 мая. Он длился более 2 часов. Президент РФ заявил, что беседа была откровенной, содержательной и полезной.

Путин добавил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном соглашении, в котором будут указаны сразу несколько позиций. Например, там могут быть прописаны принципы урегулирования украинского конфликта, сроки возможного заключения мирного договора и вопросы временного прекращения боев.

В свою очередь, Трамп убежден в намерении Путина добиться урегулирования украинского конфликта. Он также не считает, что российская сторона якобы тянет время в переговорах по Украине.

Кроме того, президент США выразил уверенность, что после его разговора с российским лидером последуют существенные изменения в рамках урегулирования конфликта.

