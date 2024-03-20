РФ может ответить на удары ВСУ по населению тем же, но у нее свои планы – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия могла бы ответить Украине на удары по гражданской инфраструктуре и населению тем же, но у нее свои взгляды на этот счет и свои планы, заявил Владимир Путин, комментируя обстрелы пограничных районов со стороны ВСУ.

Президент поблагодарил жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.

"Первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем", – заверил глава государства на встрече с доверенными лицами.

Он добавил, что будет сделано все, чтобы поддержать тех, кто потерял бизнес, а также рядовых граждан, потерявших жилье.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. Попытка Вооруженных сил Украины атаковать территорию России была пресечена примерно в 11:30.

О сирене ракетной опасности губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 20 марта примерно в 11:36. Он призвал жителей Белгорода и Белгородского района укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Позднее сигнал опасности был отменен.

По сообщению МО РФ, в ночь на 20-е число российские ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Белгородской областью. Из-за обстрелов ВСУ Гладков объявил, что каникулы для школьников из приграничных районов области начнутся досрочно.

Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву