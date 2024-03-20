Школьники приграничных районов Белгородской области уйдут на каникулы досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте".

Ранее из-за обстрелов со стороны Украины он объявил понедельник и вторник выходными днями в школах и колледжах восьми районов региона и в областном центре. Кроме того, было решено вывезти в другие регионы России около девяти тысяч детей.

Теперь власти региона приняли решение начать каникулы до конца этой недели – в среду, четверг и пятницу. Это касается школ приграничных муниципалитетов, а также учреждений в Белгороде и Яковлевском городской округе. Колледжи и вузы переходят на дистанционное обучение без присутствия преподавателей в зданиях университетов.

Гладков добавил, что кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на текущей неделе не будут работать.

"На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже по всей области будут плановые каникулы в школах", – сказал глава региона.

По его данным, за прошедшую неделю Белгородскую область обстреливали более тысячи раз. С 12 марта погибли 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе.

Накануне система противовоздушной обороны сбила 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и одну ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью. Попытку атаки на регион пресекли около 22:00. Ее совершила украинская сторона.

До этого три человека пострадали в результате атаки на Белгородскую область. Травмы получили жители села Разумное. Одним из пострадавших оказался ребенок.

