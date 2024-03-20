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20 марта, 07:14

Происшествия

Пять беспилотников уничтожили над Белгородской и Саратовской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Саратовской областями. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что один беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА были сбиты над Саратовской областью.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусарин сообщил об уничтожении силами ПВО РФ беспилотников над Энгельсом в Саратовской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО России сбили ракету ЗРК С-200 над Курской областью примерно в 22:30 19 марта.

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