12:33Политика
Кремль спокойно отнесся к решению МУС об ордере на арест Путина – Песков
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест Владимира Путина никак не повлияло на его работу и работу администрации президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в Кремле спокойно отнеслись к такому решению.
"Все тщательно фиксируем и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударить гиперзвуковой ракетой по зданию МУС в связи с решением об аресте Путина. По его словам, суду в Гааге не стоило принимать подобные меры против крупнейшей ядерной державы. Теперь судьям следует внимательно наблюдать за ситуацией в небе, добавил Медведев.
Также Медведев предупредил, что издание ордера на арест Путина приведет к чудовищным последствиям для международного права. По его словам, после этой ситуации никто не будет вести переговоры в международных органах, "все будут договариваться между собой".
В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после незаконной выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ
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