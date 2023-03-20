Кремль спокойно отнесся к решению МУС об ордере на арест Путина – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест Владимира Путина никак не повлияло на его работу и работу администрации президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле спокойно отнеслись к такому решению.

"Все тщательно фиксируем и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударить гиперзвуковой ракетой по зданию МУС в связи с решением об аресте Путина. По его словам, суду в Гааге не стоило принимать подобные меры против крупнейшей ядерной державы. Теперь судьям следует внимательно наблюдать за ситуацией в небе, добавил Медведев.

Также Медведев предупредил, что издание ордера на арест Путина приведет к чудовищным последствиям для международного права. По его словам, после этой ситуации никто не будет вести переговоры в международных органах, "все будут договариваться между собой".

В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после незаконной выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.



Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ

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