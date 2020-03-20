В Кремле заявили, что у Путина нет необходимости сдавать тест на коронавирусную инфекцию

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президенту РФ Владимиру Путину нет необходимости проходить тест на коронавирус, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, у главы государства отсутствуют какие-либо симптомы COVID-19, передает ТАСС.

"У президента нет такой необходимости – проходить тест на коронавирус, потому что он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и продолжает работать по графику", – пояснил Песков. Пресс-секретарь президента уточнил, что люди, которые встречаются, взаимодействуют с Путиным, проходят тестирование на заражение вирусом.

Среди недавних примеров встреча главы государства со строителями Крымского моста. 18 марта рабочие получили награды из рук Путина, торжественная церемония проходила в Севастополе.

"Мы считаем это оправданными мерами предосторожности", – прокомментировали в Кремле усиленные меры.

Первыми пациентами с коронавирусом оказались жители китайского города Ухань в конце декабря прошлого года. Согласно последним сведениям, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек.

В настоящий момент в РФ зарегистрировано 199 случаев заражения, все пациенты проходят лечение в стационарах. Заболевшие находятся под наблюдением медиков, продолжается разработка вакцины.