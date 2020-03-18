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Общество

18:48

Путин оценил попытки поставить под сомнение принадлежность Крыма

общество власть

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя назвал смешными и нелепыми попытки поставить под сомнение осознанный выбор жителей Крыма в пользу воссоединения с РФ, сообщает ТАСС.

"Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для все нашей страны, люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку", – сказал президент РФ.

Он назвал знаковым событием воссоединение Крыма с Россией и предположил, что "те, кто пытаются это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода".

Ранее Путин заявил, что России "плевать" на санкции, убытки от которых она уже компенсировала. Он признал, что это немалые потери, но введение ограничений против РФ заставило страну "включить мозги", полагает глава государства.

13 марта Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении граждан России. Срок их действия – до 15 сентября. Касаются ограничительные меры 175 физических лиц и 44 организаций. Причина – действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Раньше перечень включал 177 фамилий. Из него исключили двоих человек в связи с их кончиной – Евгения Бушмина и Валерия Медведева.

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