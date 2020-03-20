Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

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Владимир Путин ответил на шутку юмориста Максима Галкина во время выступления в Новосибирске в 2019 году о должности президента России.

В интервью в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" журналист ТАСС Андрей Ванденко вспомнил шутку Галкина: "Путин – это не фамилия, а должность".

"Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно", – ответил Путин.

В то же время Путин не согласился с тем, что его называет царем. Глава РФ заявил, что царь отдает приказы. "Я же работаю каждый день, я не царствую", – заметил президент.

Говоря о возможности в какой-то момент "сойти с дистанции", Путин отметил, что у него есть чувство ответственности за то, что происходит в стране.

В предыдущей серии проекта российский лидер указал, что несистемные оппозиционеры не являются врагами страны.