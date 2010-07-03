Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин впервые прокомментировал смену власти в Казахстане, передает РИА Новости.

Российский лидер поблагодарил Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу и выразил надежду, что преемственность в Казахстане после смены президента будет обеспечена.

"Россия будет делать все, чтобы сотрудничество с Казахстаном поддерживалось на должном уровне", – добавил Путин.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Содержание этой беседы не разглашается. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран переговорили перед тем, как Назарбаев сложил свои полномочия.

О своем решении уйти в отставку Назарбаев объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации. Он напомнил, что уже 30 лет занимает самый высокий пост в стране.

При этом он не покинет политику. Теперь экс-президент возглавит Совет Безопасности республики. Также Назарбаев сохранит пост главы партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного Совета.

Его место занял Касым-Жомарт Токаев. 20 марта он вступил в должность президента Казахстана. В разные годы он занимал посты главы министерства иностранных дел Казахстана, премьер-министра и заместителя генерального секретаря ООН. Сейчас Токаев покинул пост председателя сената.

Выборы президента в Казахстане запланированы на 2020 год.