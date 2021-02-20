Песков заявил, что в России достаточно плюрализма и у власти много оппонентов

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Политическая жизнь в Российской Федерации является насыщенной и многогранной, считает Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, у власти много оппонентов, и это нормальный политический процесс, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, связанный с решением суда по делу Алексея Навального и его влиянием на политическую жизнь.

"Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в России очень многогранная. Я могу согласиться насчет главных оппонентов и неглавных оппонентов Кремля", – подчеркнул Песков.

Как добавил представитель Кремля, сейчас достаточно плюрализма на политической арене.

Он обратил внимание, что наличие у власти большого числа оппонентов представляет собой нормальный политической процесс. По его словам, политическая жизнь в РФ будет развиваться и дальше.

"Сейчас она вступит в предвыборный период, мы все ожидаем парламентских выборов", – заключил Песков.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный, в колонии он проведет примерно 2,5 года.