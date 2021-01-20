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Политика

01:32

Путин обсудил с президентом Боливии борьбу с COVID-19 и вакцину "Спутник V"

власть политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии Луисом Арсе. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Сообщается, что лидеры двух стран обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, в сфере использования вакцин", – утверждается на официальном сайте Кремля.

Президенты подчеркнули важность достигнутых ранее соглашений о поставках в Боливию российский вакцины "Спутник V". В данном направлении страны будут продолжать взаимодействие, отмечает пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений в различных областях", – говорится в сообщении.

Ранее РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.

16 января в Бразилии запросили разрешение на экстренное использование "Спутника V". Речь шла о 10 миллионах доз препарата.

Накануне посол Италии в Москве Паскуале Терраччано привился вакциной "Спутник V". Дипломат заявил, что не испытал побочных эффектов от препарата.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

Посол Италии в России привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

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