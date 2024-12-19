Путин в связи с помилованием сына Байдена напомнил о Сталине

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Владимир Путин прокомментировал помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера. На этом фоне в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции российский лидер привел в пример Иосифа Сталина, который не пошел на обмен попавшего в плен сына.

Путин отметил, что решение Байдена – тонкая вещь. Он напомнил, что в истории России есть и другие примеры.

"История со Сталиным – это не легенда. Сталин отказался от предложения поменять его сына Якова, находившегося в плену, на фельдмаршала Паулюса. Сказал: "Я солдата на фельдмаршала не меняю". Это решение человека", – сказал президент.

Путин добавил, что не осуждает Байдена. Он пояснил, что его решение говорит лишь о том, что в американском лидере больше человека, чем политика.

"Что касается Байдена, то, вы знаете, он политик. И всегда важно, чего в тебе больше – политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это", – сказал Путин.

Ранее президент США принял решение помиловать своего сына Хантера по двум судебным делам. Он заявил, что обвинения политически мотивированы, и подчеркнул, что они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

Кроме того, американский лидер назвал дела против своего сына судебной ошибкой и выразил надежду на то, что американцы поймут, "почему отец и президент пришел к такому шагу".

Байдену-младшему спецпрокуроры предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам в начале декабря 2023 года. По их информации, в период с 2016 по 2020 год Хантер не выплатил 1,4 миллиона долларов налогов, потратив деньги на наркотики, эскортниц, дорогие отели и автомобили.

В сентябре того же года ему предъявили еще три обвинения, в том числе в незаконном владении оружием. По данным местных СМИ, по совокупности обвинений сыну президента грозило до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов.

