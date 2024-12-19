Путин на прямой линии развернул копию подаренного ему боевого знамени

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали Владимиру Путину копию своего боевого знамени. Об этом президент рассказал во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, показав копию знамени в прямом эфире.

"Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Во-вторых, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения", – сказал Путин.

Как отметил глава государства, он регулярно общается с российскими военными, участвующими в специальной военной операции. Они передают различные сувениры и шевроны.

"Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают", – подчеркнул российский лидер, пожелав всем бойцам удачи, победы и возвращения домой.

Кроме того, подчеркнул Путин, в ходе СВО бойцы освобождают территорию квадратными километрами ежедневно. Однако президент добавил, что нельзя загадывать, сколько еще продлится спецоперация.

"Итоги года" с Владимиром Путиным проходят 19 декабря в Гостином Дворе Москвы. Модераторами стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова. В этом году на мероприятии находятся представители зарубежных СМИ.

Вопросы принимаются до окончания мероприятия. Любой все еще может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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