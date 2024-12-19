Песков: обращения граждан, связанные с СВО, будут серьезно проанализированы

Фото: kremlin.ru

Обращения российских граждан к прямой линии Владимира Путина, связанные со спецоперацией, будут серьезно анализировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что россияне больше всего интересуются ходом СВО, обеспечением потребностей фронта, а также российских военнослужащих и их семей.

Президент РФ подведет итоги 2024 года и ответит на вопросы журналистов и жителей России в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Мероприятие состоится в четверг, 19 декабря, в Гостином Дворе.

Путин уже ознакомился с основными блоками вопросов, которые поступили от россиян. Глава государства отметил, что большинство граждан интересует качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия. В числе основных тем обращений фигурирует специальная военная операция.