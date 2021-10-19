Песков заявил, что администрация президента не планирует переходить на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства не планирует переходить на удаленный режим работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране, а также разрешить допуск на объекты в РФ только при предъявлении QR-кода.
Кроме того, она выступила с инициативой перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на удаленку на месяц, чтобы они могли привиться от COVID-19. Также Голикова призвала работодателей предоставлять сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал такие меры борьбы с коронавирусом необходимыми.
Голикова предложила объявить нерабочие дни в России из-за COVID-19
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