РФ приветствует шаги, ведущие к нормализации отношений Баку и Еревана – Песков

Фото: ТАСС/Александр Патрин
Россия будет приветствовать шаги, которые ведут к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.
"Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
На вопрос, сможет ли визит Пелоси привести к разрешению конфликта между странами, Песков ответил, что со временем все будет понятно.
Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что применять принцип коллективной безопасности в рамках конфликта Азербайджана и Армении достаточно сложно, поскольку ситуацию можно назвать "дракой между своими". Он подчеркнул, что ситуация осложняется хорошими взаимоотношениями Азербайджана с членами ОДКБ. По словам Бовта, организация находится на грани из-за нарушения ее территориальной целостности.
Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.
В Баку, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию: обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.
Нэнси Пелоси подвинули в сторону на пресс-конференции в Армении
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