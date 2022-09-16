Алиев констатировал отсутствие желания у Армении и Азербайджана масштабной эскалации

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Широкомасштабную эскалацию конфликта на армяно-азербайджанской границе не планировала ни Армения, ни Азербайджан, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС.

"В целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается. Это говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации (конфликта на границе. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

