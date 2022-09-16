Пашинян оценил потери Армении из-за обострения ситуации на границе

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил потери армянской стороны из-за обострения ситуации на границе в 135 человек убитыми. Об этом сообщает РИА Новости.

"По последним данным, наши потери составляют 135 человек убитыми, эти цифры не окончательные. Есть много раненых", – заявил он на заседании правительства страны.

Пашинян добавил, что пока власти не считают нужным вводить военное положение, однако добровольцы могут внести свой вклад в защиту страны.

Ранее постпред РФ при ООН Василия Небензя призвал Азербайджан и Армению выполнять все имеющиеся договоренности по прекращению огня. Он призвал страны проявить сдержанность и не совершать шагов, которые способны "повысить градус напряженности".

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

