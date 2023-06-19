Песков заявил о проблемах безопасности для представителей ООН в районе Каховской ГЭС

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Сложно обеспечить безопасность людей рядом с Каховской ГЭС, поскольку там не прекращаются обстрелы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление ООН о намерениях провести инспекцию объекта.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГБ) и Всемирная организация по миграции (МОМ) пожаловались на то, что российская сторона якобы отказала им в доступе на территорию левобережья Днепра для оказания помощи населению после ЧП на Каховской ГЭС.

"Там постоянно обстрелы идут, постоянно провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди. Здесь это очень сложно. Очень сложно обеспечить им безопасность. Ну и много других нюансов", – объяснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что при подготовке к таким мероприятиям необходимо сначала понять, как передвигаться на этой территории и где находится линия соприкосновения.

Плотина Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

ЧП стало причиной затопления населенных пунктов Херсонской области. В этой связи российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Согласно последней информации, после взрыва скончались 35 человек. Была названа сумма ущерба от ЧП – 1,2 миллиарда рублей. В МЧС происшествие отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.



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