Песков рассказал о наличии у Путина закрытой связи

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Вне зависимости от местоположения у Владимира Путина есть необходимая инфраструктура связи, в частности закрытая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после звонка президента России лидеру США Дональду Трампу из образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Российский лидер имеет в наличии как открытые, так и закрытые каналы связи, которые предназначены для конфиденциальных переговоров, в частности межгосударственных, уточнил пресс-секретарь президента.

"Между Россией и США существует так называемая красная линия – это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", – добавил Песков в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, 19 мая. Диалог был откровенным, содержательным и полезным, отметил президент России. Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения огня, а Путин заявил, что российская сторона выступает за мирное урегулирование конфликта.

Кроме того, главы государств оговорили, что Москва предложит Киеву совместную работу над меморандумом о будущем мирном договоре. В него будут включены, к примеру, принципы урегулирования украинского конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения.

По словам Путина, Россия и Украина должны найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира. При этом главная задача – устранить первопричины кризиса.