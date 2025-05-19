Песков опроверг, что Уиткофф планировал прилететь в РФ на майские праздники

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не планировал прилетать в Россию на майские праздники, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, он не должен был прилететь в майские праздники. Это неправильная информация", – ответил Песков на вопрос журналистов.

По его словам, визиты Уиткоффа в РФ для контактов с Владимиром Путиным согласовываются моментально. Поэтому новая встреча состоится в тот момент, когда это будет необходимо.

"Здесь нет никаких проблем. Каналы связи с ним работают исправно, связь постоянная, поэтому, как только нужно будет – конечно же, такие контакты состоятся", – сказал Песков.

Ранее Трамп рассказывал, что урегулировать конфликт на Украине без его участия невозможно, так как между РФ и Украиной накопилось слишком много взаимных претензий. Позже американский лидер анонсировал телефонный звонок своему российскому коллеге.

Разговор лидеров двух стран состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени, сообщал Песков. По мнению Уиткоффа, это может "расчистить затор" в вопросе урегулирования украинского кризиса.

